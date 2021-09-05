На Паралимпиаде Украина завоевала 98 медалей

На Играх в Токио завершились медальные соревнования среди паралимпийцев.

В воскресенье, 5 сентября, на Паралимпийских играх-2020 завершился последний, 12-й игровой день. Украинцы медалей не выигрывали.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020.

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Паралимпийская команда Украины завершила соревнования в Токио на шестом месте в общекомандном медальном зачете. На счету "Желто-синих" внушительное число наград — 98. Наши спортсмены сумели выиграть 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей — это второй результат в отечественной истории! Больше наград было только на предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, где украинские параатлеты завоевали 117 медалей.

К слову, прогресс украинских паралимпийцев очевиден. На ПИ в Атланте (1996 год) у нашей команды было всего семь медалей, в Сиднее (2000 год) — 37, в Афинах (2004 год) — 55, в Пекине (2008 год) — 74, а в Лондоне (2012 год) — 84.

Первое место в медальном зачете добыли спортсмены из Китая (96, 60, 51), на второй позиции расположились британцы (41, 38, 45), третье место у американцев (37, 36, 31).

Отметим, что официальное закрытие Паралимпийских игр-2020 состоится 5 сентября, начало церемонии — в 14:00 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский спортсмен выиграл больше всех медалей на ПИ в Токио.