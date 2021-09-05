Укр

"Лев матча": во время игры Украина - Франция на поле выбежал ребенок (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Во время игры Украина - Франция на поле выбежал ребенок Новость обновлена 05 сентября 2021, 14:15
Во время игры Украина - Франция на поле выбежал ребенок

Маленький болельщик немного потянул время.

Во время матча квалификации на чемпионат мира Украина — Франция на поле произошел инцидент. Пробежаться по газону вместе со звездами футбола решил маленький мальчик.

Соответствующее видео у себя на страничке в Instagram опубликовал блогер Дмитрий Поворознюк, который наблюдал за происходящим с трибун.

"Самый быстрый рывок", — пошутил над произошедшим Поворознюк, прикрепив видео забега.

Отметим, забег ребенка произошел на 75-й минуте встречи при счете 1:1. Некоторые пользователи пошутили, что мальчику надо дать награду "Лев матча", как лучшему игроку сборной Украины, ведь своими действиями он сбил атакующий пыл французов, а также немного потянул время.

К слову, нарушителя поймал стюард вблизи центрального круга, а затем работник стадиона аккуратно отвел "бегуна" за пределы поля. В инцидент вмешался Андрей Ярмоленко, который, похоже, попросил стюарда обращаться с ребенком полегче. Отметим, момент забега мальчика в трансляцию не попал.

"Телеграф" напоминает, что матч Украина — Франция завершился со счетом 1:1. После этой игры и. о. главного тренера национальной команды Александр Петраков огласил состав на следующую игру "Желто-синих".

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