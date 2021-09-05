Чехия - Украина: прямая трансляция матча

Сборная Чехии примет команду Украины.

Сборная Украины в среду, 8-го сентября, сыграет спарринг с командой Чехии. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая состоится в чешском городе Пльзень на стадионе "Дусан Арена". В этой статье оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов игры.

Чехия -:- Украина

(Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени)

Эта игра завершит международную паузу для сборной Украины, которая в сентябре провела две официальные игры — против Казахстана (2:2) и Франции (1:1). "Желто-синие", сыграв все свои матчи в отборочной группе на чемпионат мира-2022 вничью, оказались в тяжелой ситуации. Наставнику нашей команды Александру Петракову игра с Чехией даст возможность задействовать новичков в отсутствии лидеров команды, которые уже отправились в свои клубы для подготовки к матчам Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Ранее "Телеграф" сообщал о первом конфликте в сборной Украины. Петраков заявил, что Руслан Малиновский сильно обиделся на него из-за непопадания в стартовый состав команды.