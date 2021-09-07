Укр

"Нищие в душе": скандальный боксер Редкач сделал выпад в сторону украинцев

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Иван Редкач в бою с Реджисом Прогрейсом Новость обновлена 07 сентября 2021, 13:40
Иван Редкач в бою с Реджисом Прогрейсом

Иван Редкач частенько делает скандальные высказывания.

Украинский боксер Иван Редкач, который нарвался на критику еще одного отечественного боксера Александра Гвоздика, сделал выпад в сторону жителей Украины.

Отвечая на вопрос подписчика на своей страничке в Instagram, боксер назвал украинцев, проживающих на родине, "нищими в душе".

"Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там – без мечты, мотивации, без своего мнение, нищие в душе", — ответил в сторис боксер.

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Иван Редкач получил свой звездный час в апреле 2021 года, когда украинец сразился с известным американцем Реджисом Прогрейсом. Правда, поединок обернулся для "Ужасного" поражением, причем многие любители бокса заподозрили Ивана в симуляции. Редкач упал, якобы после удара ниже пояса, однако видеоповторы этого не подтвердили. Позже результат поединка с Прогрейсом был пересмотрен, и американцу присудили победу техническим нокаутом.

Ранее Редкач отметился еще одной скандальной выходкой в ринге. В поединке против американца Дэнни Гарсии Иван в 10-м раунде укусил соперника. Бой продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой американца. Позже украинца дисквалифицировали.

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