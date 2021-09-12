"Динамо" - "Бенфика": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Динамо" стартует в Лиге чемпионов с "Бенфикой".

Во вторник, 14 сентября, "Динамо" в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с "Бенфикой". В прямом эфире в Украине игру киевлян с лиссабонцами покажет ОТТ-сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Динамо" — "Бенфика" начнется в 22:00 по киевскому времени, а встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Следить за игрой в прямом эфире можно будет на сервисе megogo (требуется подписка, — прим. ред.), "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут добавлены видео голов, а также хайлайты поединка.

Отметим, "Динамо" пробилось в групповой этап Лиги чемпионов напрямую. По итогам жеребьевки киевляне кроме португальцев сыграют с "Баварией" и "Барселоной". Именно игры с "Бенфикой" будут ключевыми для украинской команды в еврокубке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" накануне игры с португальцами переиграло "Металлист-1925", а "Бенфика" благодаря голу Романа Яремчука разгромила "Санта Клару".