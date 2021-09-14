Ласицкене отказалась от встречи с Путиным и прокомментировала новое фото с Магучих

Мария Ласицкене прокомментировала скандальное фото.

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Токио по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не приняла участие во встрече президента РФ Владимира Путина с олимпийцами, а также прокомментировала новое фото с украинкой Ярославой Магучих.

Об этом сообщает ТАСС.

Ласицкене приняла решение продолжить свое легкоатлетическое турне, а не встречаться с Путиным, ведь для встречи с президентом РФ ей бы потребовалось пройти длительный карантин и прервать сезон. В итоге Мария сумела не только стать участником заключительного этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, но и победить там. К слову, Магучих стала второй на соревнованиях.

После турнира в Швейцарии украинка вновь засветилась на одном фото с россиянкой, вызвав очередной скандал. Магучих заявила, что на снимке ее обнимает не Ласицкене, а Никола МакДермотт. К слову, Мария не стала комментировать второе фото с Магучих, а лишь напомнила свои прошлые слова. Ранее россиянка заявляла, что ее теплое отношение и уважение к Ярославе и другим украинкам неизменны.

"Телеграф" напоминает, что Ярослава угодила в скандал на Олимпиаде в Токио из-за снимка с Марией. Эта история добралась даже до Минобороны, ведь украинка является старшим сержантом ВСУ.