Укр

Ласицкене отказалась от встречи с Путиным и прокомментировала новое фото с Магучих

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Мария Ласицкене и Ярослава Магучих на Олимпиаде в Токио Новость обновлена 14 сентября 2021, 11:30
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих на Олимпиаде в Токио

Мария Ласицкене прокомментировала скандальное фото.

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Токио по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не приняла участие во встрече президента РФ Владимира Путина с олимпийцами, а также прокомментировала новое фото с украинкой Ярославой Магучих.

Об этом сообщает ТАСС.

Ласицкене приняла решение продолжить свое легкоатлетическое турне, а не встречаться с Путиным, ведь для встречи с президентом РФ ей бы потребовалось пройти длительный карантин и прервать сезон. В итоге Мария сумела не только стать участником заключительного этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, но и победить там. К слову, Магучих стала второй на соревнованиях.

После турнира в Швейцарии украинка вновь засветилась на одном фото с россиянкой, вызвав очередной скандал. Магучих заявила, что на снимке ее обнимает не Ласицкене, а Никола МакДермотт. К слову, Мария не стала комментировать второе фото с Магучих, а лишь напомнила свои прошлые слова. Ранее россиянка заявляла, что ее теплое отношение и уважение к Ярославе и другим украинкам неизменны.

"Телеграф" напоминает, что Ярослава угодила в скандал на Олимпиаде в Токио из-за снимка с Марией. Эта история добралась даже до Минобороны, ведь украинка является старшим сержантом ВСУ.

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