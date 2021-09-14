Умер легендарный советский легкоатлет Юрий Седых, рекорд которого не побит до сих пор
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Юрий Седых скончался в возрасте 66 лет.
Во вторник, 14 сентября, перестало биться сердце легендарного советского легкоатлета Юрия Седых.
Об этом на своей страничке в twitter сообщил глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.
"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых…Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд за 35 лет все еще не побит", — написал Бубка.
Юрий Седых два раза побеждал на Олимпийских играх в соревнованиях по метанию молота. Легкоатлет триумфовал на Играх в Монреале (1976 год) и Москве (1980 год), а также становился серебряным призером Олимпиады в Сеуле (1988). Кроме того, летом 1986 года Седых на чемпионате Европы в Штутгарте установил "вечный" мировой рекорд в метании молота — 86,74 м. Данное достижение не побито до сих пор.
Отметим, Седых был женат на мировой рекордсменке в толкании ядра Наталье Лисовской, рекорд которой также не побит (22,63 м).
Ранее "Телеграф" сообщал о смерти бывшего футболиста "Металлиста" Дениса Барвинко, которому было всего 27 лет.
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