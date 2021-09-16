Укр

BLAST Premier: Fall Groups 2021. Заруба вот-вот начнется

Автор
Дмитрий Романов
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Автор
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BLAST Premier: Fall Groups 2021. Заруба вот-вот начнется Новость обновлена 16 сентября 2021, 16:43

Групповая стадия турнира пройдет в онлайн-формате.

16 сентября стартует групповой этап BLAST Premier Fall Season 2021 (CS:GO). Эта стадия турнира, призовой фонд которой составляет 150 тысяч долларов, пройдет до 26 сентября в онлайн-формате. Также на кону рейтинговые очки BLAST Premier и квоты на BLAST Premier: Fall Showdown 2021 и BLAST Premier: Fall Finals 2021. Освещать матчи будут Тоня Tonya Предко, Дмитрий hooch Богданов, Александр Petr1k Петрик, Алексей yXo Малецкий, Александр Enkanis Полищук и Юрий Strike Терещенко. Партнером русскоязычной трансляции выступит ведущий киберспортивный букмекер Parimatch Ukraine. Организатором трансляции является WePlay Esports. Украинская студия выкупила эксклюзивные права на трансляцию соревнований серии в течении двух лет.

В турнире примут участие 12 команд из СНГ, Европы и Северной Америки. В том числе и Natus Vincere, которые недавно выиграли Intel Grand Slam и миллион долларов. Но большинство фанатов будут ждать встречи FaZe и compLexity. Дело в том, что за compLexity сейчас выступает глобальный киберспортивный амбассадор Parimatch Марсело coldzera Давид. И всем интересно, как он сыграет против FaZe, своей бывшей команды.

Также уже известно, что Винсент Brehze Кайонте и Питер stanislaw Яргуз не сыграют в составе Evil Geniuses. Их заменят тренер EG Дэмиен daps Стил и Теодор SPELLAN Николов, который числится в запасе у MAD Lions. Brehze и stanislaw взяли перерыв перед важным турниром. Вернутся игроки в основной ростер перед IEM Fall 2021, который запланирован на 5-10 октября.

Расписание:

Группа А

16.09

Astralis — Evil Geniuses

Vitality — Liquid

Группа В

20.09

G2 — MiBR

NiP — BIG

Группа С

24.09

Natus Vincere — OG

FaZe — compLexity

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