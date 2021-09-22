Укр

Российского футболиста дисквалифицировали на 48 матчей: что он натворил

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Свисток арбитра Новость обновлена 22 сентября 2021, 13:59
Свисток арбитра

В Австрии произошел вопиющий инцидент.

После матча любительской лиги в Австрии российский футболист Рашид Арсанукаев схлопотал 48-матчевый бан.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

По информации источника, в матче 9-й лиги Австрии "Гефис/Заттайнс" — "Виктория Брегенц" футболист вторых Арсанукаев получил второе предупреждение незадолго до окончания встречи. Рефери объяснил футболисту, почему он принял такое решение, однако тот со словами "Я покажу вам, за что наказуемо" головой ударил соперника. В результате у пострадавшего оппонента диагностировали перелом носа, а позднее ему сделали операцию. На восстановление потерпевшему понадобится несколько недель.

Сообщается, что полиция зафиксировала данный инцидент, и дело пошло в суд. Футбольные власти Австрии наказали игрока 48-матчевой дисквалификацией. Таким образом, он не сможет играть в футбол до осени 2023 года. Функционеры передадут данные об Арсанукаеве в другие ассоциации, чтобы футболист не мог нарушить этот запрет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что гандболисты сборной России делали ставки на поражение своей команды на чемпионате Европы.

Теги:
#Футбол
Картина покушения больше походит на попытку запугать, считает собеседник "Телеграфа"
Украина
Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Картина покушения больше походит на попытку запугать, считает собеседник "Телеграфа"
Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского
Дата публикации
Категория
Последствия обстрела машины Сергея Шефира
По машине выстрелили 18 раз: детали покушения на Сергея Шефира (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Економіст Олексій Кущ
Если за кризис платят богатые - МВФ не нужен, с ним работают, когда платить будут бедные, - экономист Кущ
Дата публикации
Категория
Заместитель председателя партии «Батькивщина» Вадим Ивченко
Депутаты так напуганы возможным роспуском, что сделают все, чтобы усидеть в своих креслах — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Ковидом в Украине переболела уже половина населения, это приостановит новую волну болезни, — врач