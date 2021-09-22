Российского футболиста дисквалифицировали на 48 матчей: что он натворил

В Австрии произошел вопиющий инцидент.

После матча любительской лиги в Австрии российский футболист Рашид Арсанукаев схлопотал 48-матчевый бан.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

По информации источника, в матче 9-й лиги Австрии "Гефис/Заттайнс" — "Виктория Брегенц" футболист вторых Арсанукаев получил второе предупреждение незадолго до окончания встречи. Рефери объяснил футболисту, почему он принял такое решение, однако тот со словами "Я покажу вам, за что наказуемо" головой ударил соперника. В результате у пострадавшего оппонента диагностировали перелом носа, а позднее ему сделали операцию. На восстановление потерпевшему понадобится несколько недель.

Сообщается, что полиция зафиксировала данный инцидент, и дело пошло в суд. Футбольные власти Австрии наказали игрока 48-матчевой дисквалификацией. Таким образом, он не сможет играть в футбол до осени 2023 года. Функционеры передадут данные об Арсанукаеве в другие ассоциации, чтобы футболист не мог нарушить этот запрет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что гандболисты сборной России делали ставки на поражение своей команды на чемпионате Европы.