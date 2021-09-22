Российский футболист Хохлов подал в суд на Facebook, который считает его фамилию оскорблением украинцев

Дмитрий Хохлов угодил в нелепую ситуацию.

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер ФК "Ротор" Дмитрий Хохлов решил пойти в суд на Facebook из-за своей фамилии.

Об этом сообщает octagon.

По информации источника, сервисы корпорации считывают фамилию Дмитрия как оскорбление украинцев. В итоге тренер не может пользоваться ни Facebook, ни Instagram. Летом Хохлов обратился в московский суд, а в сентябре состоялось предварительной слушание по этому делу. Наставник "Ротора" хочет, чтобы корпорация "прекратила в отношении него определенные действия". Кроме того, он намерен получить компенсацию за моральный ущерб.

Хохлов также рассказал, что из-за этой ситуации страдают его знакомые и друзья, которых соцсеть может забанить на неделю. Уже многие жаловались, что получали бан от Facebook при любом упоминании его фамилии. Кроме того, учитывая публичный статус Дмитрия, болельщики также рискуют быть заблокированными при упоминании слов тренера.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram", — пожаловался Дмитрий.

"Ротор" выступает в ФНЛ (второй по силе дивизион в РФ). Примечательно, что до Хохлова командой руководил бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич. К слову, Хохлов провел 53 матча за сборную России и отметился за национальную команду 6 голами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский футболист получил 48-матчевый бан за удар соперника головой в Австрии.