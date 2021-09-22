Укр

Шведский гигант, создавший кучу проблем Фьюри, дал прогноз на бой Усик - Джошуа

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Отто Валлин Новость обновлена 22 сентября 2021, 16:35
Отто Валлин

Отто Валлин считает, что Александр Усик не готов к Энтони Джошуа.

Известный шведский боксер-супертяж, вершиной карьеры которого является бой с Тайсоном Фьюри, сделал прогноз на чемпионский поединок Александр Усик — Энтони Джошуа.

В комментарии boxingscene Отто поведал, что Александру рано выходить на такой уровень.

По словам Валлина, Усик — невероятный боксер 1-го тяжелого веса, однако в супертяжелом дивизионе он еще не адаптировался. Отто уверен, что Александр даст красивый бой чемпиону, однако Джошуа за счет габаритов и веса может легко нокаутировать претендента. Тем не менее швед склоняется к победе британца решением судей.

"Усик ничего не показал в супертяжелом весе", — считает Отто

Отметим, на счету Александра две победы в хевивейте — против малоизвестного Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры. Валлин, в свою очередь, выиграл 22 боя в профи, проиграв лишь Тайсону Фьюри, при чем швед сильно рассек бровь британцу, и бой мог быть остановлен врачом.

Чемпионская схватка Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработают боксеры за этот поединок.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа #Отто Валлин
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