Украинская олимпийская призерша Токио проводит медовый месяц на Мальдивах (видео)

Анжелика Терлюга опубликовала первые кадры со своего медового месяца.

Украинская каратистка, серебряная призерша Игр в Токио Анжелика Терлюга, сразу же после свадьбы отправилась отдыхать.

Соответствующие кадры спортсменка опубликовала у себя в сторис в Instagram.

В конце сентября Анжелика вышла замуж за тренера по карате Владимира Зарецкого, а теперь молодожены отправились в совместное путешествие. 29-летняя каратистка показала первые кадры с отдыха. Терлюга решила сделать для своих подписчиков рум-тур, показав красоты виллы на Мальдивах. Кроме того, спортсменка засветила и свою фигуру в розовом купальнике, снимая видео.

Анжелика перед путешествием опубликовала несколько свадебных снимков и видео.

Отметим, Терлюга частенько радует фанатов своими горячими снимками, а те, в свою очередь, засыпают украинку массой комплиментов.

"Телеграф" напоминает, что на Олимпийских играх в Токио Терлюга оказалась в шаге от "золота", проиграв в финале представительнице Болгарии Ивет Горановой в дисциплине кумите в весовой категории до 55 кг. К сожалению, повторить успех на следующей Олимпиаде Анжелика точно не сможет, ведь карате не включено в программу Игр в Париже, которые состоятся в 2024 году.