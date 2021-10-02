Укр

Украинская олимпийская призерша Токио проводит медовый месяц на Мальдивах (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким Новость обновлена 02 октября 2021, 12:42
Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким

Анжелика Терлюга опубликовала первые кадры со своего медового месяца.

Украинская каратистка, серебряная призерша Игр в Токио Анжелика Терлюга, сразу же после свадьбы отправилась отдыхать.

Соответствующие кадры спортсменка опубликовала у себя в сторис в Instagram.

В конце сентября Анжелика вышла замуж за тренера по карате Владимира Зарецкого, а теперь молодожены отправились в совместное путешествие. 29-летняя каратистка показала первые кадры с отдыха. Терлюга решила сделать для своих подписчиков рум-тур, показав красоты виллы на Мальдивах. Кроме того, спортсменка засветила и свою фигуру в розовом купальнике, снимая видео.

Анжелика перед путешествием опубликовала несколько свадебных снимков и видео.

Отметим, Терлюга частенько радует фанатов своими горячими снимками, а те, в свою очередь, засыпают украинку массой комплиментов.

"Телеграф" напоминает, что на Олимпийских играх в Токио Терлюга оказалась в шаге от "золота", проиграв в финале представительнице Болгарии Ивет Горановой в дисциплине кумите в весовой категории до 55 кг. К сожалению, повторить успех на следующей Олимпиаде Анжелика точно не сможет, ведь карате не включено в программу Игр в Париже, которые состоятся в 2024 году.

Теги:
#Свадьба #Карате #Медовый месяц #Анжелика Терлюга
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