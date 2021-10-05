Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Лиги наций

Большой международный футбол возвращается.

После клубных баталий в рамках 2-го тура в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиги конференций, где никак не может набрать очки луганская "Заря", в бой вступают европейские топ-сборные, которые будут сражаться за кубок Лиги наций. Первый полуфинал турнира Италия — Испания будет показан по украинскому ТВ на телеканалах медиа группы "Украина".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В прямом эфире в Украине матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания, который состоится 6 октября в Милане, покажет телеканал "Футбол 1", а на "Футбол 3" будет проходить альтернативная трансляция встречи "FAN TALK", где известные футбольные люди смотрят и комментируют происходящее на поле в неформальной обстановке. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Кроме того, игра будет показана в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в ходе которой у нас на сайте будут доступны видео голов и лучших моментов поединка.

Отметим, команды встречались между собой в полуфинале Евро-2020. Тогда победу в серии пенальти одержали итальянцы, которые в итоге и выиграли турнир.

В другом полуфинале Лиги наций встретятся Бельгия и Франция (7 октября). Матчи за третье место и финал турнира пройдут 10 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко хотят отправить на Олимпийские игры.