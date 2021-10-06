Италия - Испания: прямая трансляция полуфинала Лиги наций

Автор
Михаил Корнилов
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Лига наций
Лига наций

Италия и Испания определят лучшего на пути в финал Лиги наций

В среду, 6 октября, в Лиге наций УЕФА стартуют решающие матчи. В Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" сборная Италии сыграет с командой Испании. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, который начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан по ТВ в Украине.

Трансляция матча Италия — Испания

Итальянцы и испанцы провели открытые тренировки:

Чемпионы Европы подходят к решающей стадии турнира в отличном настроении, ведь полуфиналы и финал турнира пройдут на их территории. Итальянцы смотрятся главными фаворитами Лиги наций из-за наличия 12-го игрока на трибунах. Испанцы, в свою очередь, попробуют взять реванш за недавнее поражение в полуфинале Евро-2020. К слову, тогда лучшего определяла серия пенальти.

Судить игру в Милане доверили российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым, на матче также будет работать VAR.

Добавим, что за победу в Лиге наций ведут борьбу еще две сборные — Бельгии и Франции, которые проведут свой полуфинал ЛН 7 октября в Турине.

"Телеграф" напоминает, что итальянцы являются безоговорочными фаворитами матча, по мнению букмекеров.

Теги:
#Футбол #Сборная Испании #Сборная Италии #Лига Наций
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