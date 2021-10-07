Побитый Усиком Чисора не включил украинца в топ-5 лучших супертяжей мира (видео)
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Дерек Чисора озвучил весьма странный список.
Довольно странный топ-5 супертяжелого веса озвучил британский боксер Дерек Чисора, который почему-то не включил в свой список Александра Усика, недавно победившего Энтони Джошуа в бою за четыре чемпионских пояса в этом дивизионе.
Своим мнением Чисора поделился в интервью BT Sport Boxing.
Дерек считает, что на первом месте среди всех тяжеловесов стоит чемпион WBC Тайсон Фьюри. Cледом расположились его соотечественники Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и Джо Джойс. Также "Война" не забыл и о себе любимом, поставив себя на 4-е место в списке лучших. На замечание ведущего, что Усик победил и AJ, и самого Дерека, Чисора ответил, что украинец — малоизвестный боксер, который не собирает стадионы, хотя и владеет тремя основными поясами.
Топ-5 боксеров-тяжеловесов по версии Дерека Чисоры:
- Тайсон Фьюри
- Энтони Джошуа
- Диллиан Уайт
- Дерек Чисора
- Джо Джойс.
Напомним, Чисора дрался с Усиком в октябре 2020 года. Тогда украинец добыл победу единогласным решением судей.
"Телеграф" напоминает, что Усика ждет реванш с Джошуа в 2022 году, правда, второго поединка придется подождать из-за травмы Александра.
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