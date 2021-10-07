The International 10 – победитель получит $18,2 млн

Болельщики не смогут посетить мероприятие.

С 7 по 17 октября в Бухаресте пройдет турнир по дисциплине Dota 2 The International 10. Призовой фонд чемпионата, за который поборются 18 команд, составит более $40 млн. Победитель получит $18,2 млн, а за 17-18 место команды выручат по $100 тыс.

Представлять СНГ будут Virtus.pro и Team Spirit, спонсором которых является ведущий киберспортивный букмекер Parimatch. Кстати, аналитики компании уже предлагают фанатам сделать собственный прогноз на победителя турнира.

К сожалению, National Arena, которая примет соревнования, будет закрытой для зрителей. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Румынии, где ранее был побит рекорд по заболеваемости COVID19. Компания Valve вернет деньги всем, кто успел приобрести билеты.

При этом все зараженные коронавирусом игроки будут допущены к участию. Они будут играть из комнат, где находятся в изоляции. Такие же меры будут применены ко всем, кто будет инфицирован COVID-19. Напомним, что ранее стало известно о том, что все игроки и сотрудники Team Aster в Бухаресте получили положительные результаты тестов на коронавирус. Фанаты в соцсетях поговаривают, что все заразились во время празднования дня рождения керри Ду Monet Пэна.

Virtus.pro и Team Spirit, кстати, приготовили к старту The International 10 новую форму. Скоро мы узнаем, насколько фартовой она окажется для игроков. Смотрите турнир на Twitch и заряжайте на киберспорт вместе с Parimatch.