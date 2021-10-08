"Ты слышишь, что тебе тренер говорит?": Усик "напихал" сыну на тренировке (видео)

Один из сыновей Александра Усика занимается футболом.

Новоиспеченный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик посетил тренировку своего сына Кирилла, который играет в академии киевского футбольного клуба "Левый берег". Во время занятия спортсмен "напихал" сыну, который, видимо, не исполнял тренерские указания.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале SportArena.

Усик поведал, что частенько смотрит за игрой сына, который пока не определился с игровой позицией (на данный момент Усик-младший играет в полузащите). Александр рассказал, что у Кирилла было множество вариантов, но он выбрал именно "Левый берег" из-за хороших условий для тренировок и знакомству с руководством. Во время беседы с журналистом Александр также отчитал сына, который не слушал тренера.

"Сын, ты слышишь, что тебе тренер говорит. А почему не выполняешь? Надо сразу выполнять", — "напихал" сыну требовательный отец.

Александр объяснил, что иногда надо "напихать", ведь дети не будут ничего делать.

"Если не будешь пихать, то они ничего не будут делать. Это только для того, чтобы получалось все. Они часто не хотят чего-то делать, думают, что они самые умные", — рассказал боксер.

Добавим, что Усик с женой Екатериной воспитывают троих детей: Михаила, Кирилла и Елизавету.

Отметим, основная команда "Левого берега" после 11-и туров возглавляет дивизион А во Второй лиге Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Металлист" допустил оческу в игре с аутсайдером Первой лиги.