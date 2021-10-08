Шевчук назвал имя будущего тренера сборной Украины

В сборной Украины могут произойти перестановки.

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о ближайшем матче молодежной сборной Украины, которая удачно стартовала в отборе на Евро-2023, против французов и заявил, что тренер команды U-21 Руслан Ротань в будущем может возглавить и взрослую команду.

Об этом Шевчук рассказал в комментарии для tribuna.

Вячеслав отметил, что Ротань обладает всеми необходимыми навыками для работы на самом высоком уровне, а при должном развитии он может получить шанс поработать с национальной командой. Кроме того, Вячеслав считает, что в "молодежке" результат отходит на второй план и подопечные Ротаня должны показывать в первую очередь качество игры.

Отметим, Шевчук и Ротань вместе работали в "Олимпике".

Вячеслав Шевчук, Руслан Ротань и Владислав Гельзин

"Руслан был квалифицированным игроком, а теперь – тренер с хорошими идеями. Если он будет хорошо развиваться, то в будущем может стать и главным тренером национальной сборной Украины", — рассказал Шевчук.

Напомним, матч молодежных команд Украины и Франции состоится в пятницу, 8 октября, в Бресте на стадионе "Стад Франсис Ле Бле".

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины готовится к важнейшему матчу отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (09.10.2021).