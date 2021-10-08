Испания - Франция: прямая трансляция финала Лиги наций

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Автор
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Испания - Франция Новость обновлена 08 октября 2021, 18:04
Испания - Франция

Победитель переделится в Милане.

В воскресенье, 10 октября, в Милане (Италия) на стадионе "Джузеппе Меацца" сборные Испании и Франции проведут финальный поединок Лиги наций УЕФА. "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи (начало — в 21:45 по киевскому времени), которая также будет доступна в прямом эфире по ТВ в Украине.

Онлайн-трансляция матча Испания — Франция

Команды подходят к игре в хорошем настроении, ведь им представился уникальный шанс выиграть трофей в 2021 году после неудачи на Евро-2020, где Испания остановилась в полуфинале турнира, а Франция — в 1/8 финала.

В Европе определится новый футбольный король, правда, многие считают, что Лига наций — небольшой турнир, а поединки здесь носят товарищеский характер. Правда, по накалу борьбы в полуфиналах можно смело говорить, что сборные выдали зрелищные игры и показали свой максимум, французы и вовсе совершили маленькое футбольное чудо, отыгравшись с 2:0 с Бельгией (итоговый счет — 2:3). Испания, в свою очередь, на классе переиграла хозяев финала четырех — итальянцев (1:2).

Отметим, букмекеры с трудом определили фаворита встречи, посчитав все же, что у "Трехцветных" больше шансов на успех.

Теги:
#Футбол #Сборная Франции #Сборная Испании #Лига Наций
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