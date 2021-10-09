Петраков выбросил из заявки на игру с финнами одного футболиста

Стал известен состав сборной Украины на матч с Финляндией.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который, похоже, обиделся на прессу, огласил финальную заявку национальной команды на гостевой поединок квалификации на чемпионат мира-2022 против Финляндии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Лишь дебютант сборной Украины Александр Пихаленок не попал в финальную заявку "Желто-синих" на ближайшую игру. Полузащитник "Днепра-1" был впервые вызван в национальную команду на игры с Финляндией и Боснией и Герцеговиной (12.10.2021).

Финальная заявка сборной Украины на матч с Финляндией

Состав сборной Украины на игру с Финляндией

Александр Пихаленок

Отметим, в текущем сезоне 24-летний Пихаленок сыграл 7 матчей за "Днепр-1", отметившись 1 голом и 2 результативными пасами.

Добавим, что матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки 9 октября, начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту встречу.

Напомним, полузащитник "Аталанты" и один из лучших украинских футболистов Руслан Малиновский по решению Петракова не был вызван в сборную. На пресс-конференции перед игрой с финнами тренер отказался отвечать на вопрос о хавбеке.