Петраков выбросил из заявки на игру с финнами одного футболиста
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Стал известен состав сборной Украины на матч с Финляндией.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который, похоже, обиделся на прессу, огласил финальную заявку национальной команды на гостевой поединок квалификации на чемпионат мира-2022 против Финляндии.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Лишь дебютант сборной Украины Александр Пихаленок не попал в финальную заявку "Желто-синих" на ближайшую игру. Полузащитник "Днепра-1" был впервые вызван в национальную команду на игры с Финляндией и Боснией и Герцеговиной (12.10.2021).
Финальная заявка сборной Украины на матч с Финляндией
Отметим, в текущем сезоне 24-летний Пихаленок сыграл 7 матчей за "Днепр-1", отметившись 1 голом и 2 результативными пасами.
Добавим, что матч Финляндия — Украина состоится в Хельсинки 9 октября, начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту встречу.
Напомним, полузащитник "Аталанты" и один из лучших украинских футболистов Руслан Малиновский по решению Петракова не был вызван в сборную. На пресс-конференции перед игрой с финнами тренер отказался отвечать на вопрос о хавбеке.
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