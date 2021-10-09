Укр

Ярмоленко забил гол-красавец Финляндии с нерабочей ноги (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Ярмоленко забил гол финнам Новость обновлена 09 октября 2021, 19:24
Андрей Ярмоленко забил гол финнам

Вингер удачно пробил с правой ноги.

В субботу, 9 октября, сборная Украины в рамках матча отбора на чемпионат мира-2022 проводит гостевой поединок против Финляндии. Счет в поединке открыл вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который недавно отметился двумя ассистами в игре за молодежную команду.

После бурного начала поединка сборная Украины вышла вперед. Роман Яремчук откинул мяч Андрею, тот подработал круглого, а затем неожиданно пальнул издали с правой ноги. Защитники финнов явно не ожидали такого поворота событий, ведь Ярмоленко — футбольный левша. В итоге кипер хозяев Градецки не сумел спасти свою команду.

Видео гола-шедевра Андрея Ярмоленко:

Отметим, Андрей забил свой 43 гол за сборную Украины в 103 играх. Ярмоленко является вторым бомбардиром нашей команды в истории. Лучшим нападающим национальной команды является легендарный футболист, а ныне тренер Андрей Шевченко, на счету которого 48 точных выстрелов в 111 играх.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская молодежка пропустила 5 мячей от французов, не сумев за всю игру пробить по воротам.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Андрей Ярмоленко #Сборная Финляндии
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