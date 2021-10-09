Яремчук забил гол Финляндии после неудачного удара Цыганкова (видео)

Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед.

Нападающий "Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук, который все еще проходит адаптацию в португальском клубе, отличился голом в ворота сборной Финляндии в рамках матча отбора на чемпионат мира-2022.

При счете 1:1 на 34-й минуте встречи Роман оказался в нужном месте в нужное время. Мяч в штрафную доставили с правого фланга, Виктор Цыганков в касание хотел переправить круглого в угол ворот, однако его удару не хватило силы и точности. При этом мяч оказался в ногах у Романа, который с близкого расстояния переиграл вратаря сборной Финляндии.

Видео гола Романа Яремчука:

Напомним, игра Финляндия — Украина проходит в Хельсинки на "Олимпиястадионе". Счет в поединке феноменальным дальним ударом с нерабочей ноги открыл Андрей Ярмоленко. Затем финны курьезным образом сравняли счет усилиями Теему Пукки.

Напомним, 9 октября в группе D был сыгран еще один матч, в котором сборная Боснии и Герцеговины на выезде переиграла команду Казахстана со счетом 0:2. Таким образом, боснийцы вышли на промежуточное 2-е место в нашей группе, где также выступают французы.