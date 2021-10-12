Феноменальный пас Цыганкова приблизил Ярмоленко к бомбардирскому рекорду Шевченко (видео)

Сборная Украины повела в счете в игре с боснийцами.

Во вторник, 12 октября, сборная Украины, обыгравшая недавно на выезде финнов (1:2), в рамках матча отбора на чемпионат мира-2022 принимает команду Боснии и Герцеговины. Счет в игре открыл полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

На 15-й минуте поединка сборной Украины удалась шикарная быстрая атака. Цыганков промчался по левому флангу, а затем исполнил прострел в штрафную. "Радиоуправляемая передача" "динамовца" нашла Ярмоленко, который в касание переправил круглого в пустой угол ворот. Примечательно, что вингер "Вест Хэма" забил свой 44 гол за сборную Украины в 104 поединках. Андрей является вторым бомбардиром в истории "Желто-синих". Лучшим нападающим национальной команды является легендарный футболист, а ныне тренер Андрей Шевченко, который за свою карьеру наколотил 48 голов в ворота соперников главной команды страны.

Видео гола Андрея Ярмоленко в матче Украина — Босния и Герцеговина:

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренер боснийцев назвал Руслана Малиновского лучшим футболистом сборной Украины, хотя тот даже не заявлен за команду Александра Петракова.