Известного футболиста приговорили к тюрьме за встречи с женой

Испанский суд перемудрил в ситуации с футболистом.

Центральный защитник "Баварии" и сборной Франции Лукас Эрнандес, который недавно помог действующим чемпионом мира выиграть Лигу наций УЕФА, получил полгода тюремного заключения.

Об этом сообщает as.

По информации источника, суд Мадрида приговорил футболиста к шести месяцам тюремного заключения за нарушение судебного запрета четырехлетней давности. Дело в том, что в 2017 году Лукасу запретили подходить к девушке Амелии де ла Оса Льоренте на 500 метров за драку, которую пара начала прямо на улице. Кроме того, обоих приговорили к 31 дню общественных работ. Позже влюбленные воссоединились и даже поженились. А в 2018 году у них родился первенец.

За учиненные побои Амелии и Лукасу было запрещено приближаться друг к другу на протяжении полугода, однако влюбленные проигнорировали этот запрет и отправились в путешествие на Багамы и в Майами. По возвращению в Испанию (тогда Эрнандес играл за "Атлетико" Мадрид) футболиста арестовали, но вскоре отпустили. Примечательно, что суд в качестве доказательств нарушения запрета предъявил билеты на самолет, и если бы Эрнандес и его вторая половинка использовали разные рейсы проблем, вероятно, удалось бы избежать.

19 октября игрок, который уже подал апелляцию, должен лично явиться в суд, чтобы узнать окончательный вердикт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Франции в полуфинале Лиги наций выбила Бельгию (2:3).