Укр

Футболист поплатился за празднование верхом на сопернике (видео)

Автор
Михаил Корнилов
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Автор
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Луис Фелипе прокатился верхом на Хоакине Корреа Новость обновлена 17 октября 2021, 17:46
Луис Фелипе прокатился верхом на Хоакине Корреа

Необычный момент произошел во время матча "Лацио" — "Интер".

В Серии А, где накануне свой дебютный гол за "Специю" забил украинец Виктор Коваленко, был сыгран центральный поединок 8-го тура "Лацио" — "Интер". Встреча состоялась в Риме на "Олимпийском" стадионе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, однако самым обсуждаемым эпизодом игры стало поведение защитника "Орлов" Луиса Фелипе.

После финального свистка, который ознаменовал победу "Лацио", Луис Фелипе не придумал ничего лучшего, чем запрыгнуть на спину полузащитнику гостей Хоакину Корреа. Тот разозлился и ударил оппонента локтем, однако наказание для игрока римлян пришло еще и от рефери — судья показал защитнику красную карточку за неспортивное поведение. Игрок из-за вердикта арбитра разрыдался. Примечательно, что Корреа ранее выступал за "Лацио", а в миланском клубе хавбек оказался совсем недавно. "Нераддзурри" арендовали футболиста на один сезон за 5 млн евро.

Видео странных действий Луиса Фелипе:

Полный видеообзор матча "Лацио" — "Интер":

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Руслан Малиновский забил шикарный гол в ворота "Интера".

Теги:
#Футбол #ФК Интер (Милан) #ФК Лацио #Серия А
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