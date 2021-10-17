"Спорт вне политики": бывший футболист сборной Украины заявил о нейтральном отношении к РФ

Олег Мищенко считает, что во всех странах есть адекватные и неадекватные люди.

Бывший игрок полтавской "Ворсклы" Олег Мищенко, который успел поиграть за российский "Амкар", рассказал о своем отношении к РФ.

Футболист дал откровенное интервью Fanday.net.

В своем интервью Мищенко поведал, что нарвался на большой хейт из-за своего перехода в пермский клуб в 2016 году, однако об этом трансфере он не жалеет, ведь обрел в этой команде настоящих братьев. Кроме того, Олег также рассказал, что зарабатывал в России 30 тысяч долларов в месяц. Украинец также высказался о своем отношении к РФ. Он считает, что "спорт вне политики" и относится к соседней стране нейтрально.

"Отношение к России? Нейтральное. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна ‒ мне не интересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные. Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу", — рассказал футболист.

Отметим, Мищенко успел на юношеском уровне поиграть за сборную Украины U-17 и U-19. Футболист подавал большие надежды и даже ездил на просмотр в римскую "Рому", которую тогда тренировал Лучано Спаллетти. История с итальянской командой не продолжилась из-за финансовой стороны вопроса. По словам футболиста, за него запросили в донецком "Металлурге" 2,5 млн евро, что оказалось слишком большим ценником.

Мищенко, который является воспитанником киевского "Динамо", успел поиграть в таких командах: "Металлург" Д, "Сталь", "Говерла", "Ворскла", "Амкар", "Ильичевец", "Полтава" и "Полесье". Сейчас Олег работает детским тренером в Полтаве.

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