ЦСКА (София) - "Заря": прямая трансляция матча Лиги конференций

Для луганского клуба наступила пора решающих матчей в еврокубке.

В четверг, 21 октября, "Заря", которая накануне крупно проиграла "Шахтеру" (6:1) в чемпионате Украины, сыграет гостевой поединок 3-го тура Лиги конференций против ЦСКА (София). "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, который состоится в столице Болгарии на стадионе "Васил Левски", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча ЦСКА — "Заря":

Подопечные Виктора Скрипника находятся в удручающем положение в ЛК. После двух туров наша команда с разницей мячей 1:6 занимает последнее место в квартете С, а в случае неудачи луганчане рискуют и вовсе остаться без евровесны.

Напомним, в первом туре "Заря" уступила норвежскому "Буде-Глимту" (3:1), а во втором — разгромно проиграла "Роме" (0:3). ЦСКА также было разгромлено "Ромой" (5:1), а с норвежцами болгары сыграли вничью (0:0).

Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций:

Турнирное положение Зари в Лиге конференций

Ранее "Телеграф" сообщал, что матч "Зари" в Лиге конференций не покажут по ТВ в Украине, а букмекеры пророчат украинской команде очередное поражение.