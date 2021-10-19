"Реал" забил "Шахтеру" быстрый гол во 2-м тайме: видео командного шедевра

"Реал" провел блестящую атаку.

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор удвоил преимущество гостей в матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Шахтер" — "Реал". Первый гол в поединке записал на свой счет центральный защитник "Горняков" Сергей Кривцов, который переправил круглого в свои ворота.

На 51-й минуте встречи Карим Бензема сместился с левого фланга, а затем невероятной передачей разрезал всю оборону хозяев. Бразилец Винисиус принял мяч и вторым касанием переиграл Анатолия Трубина в ближнем бою. Замешкался Додо, который позволил бразильскому вингеру оказаться "в игре", хотя остальные защитники "Горняков" оставляли Жуниора в офсайде.

Видео гола Винисиуса в матче с "Шахтером":

"Шахтер" во втором тайме пропустил еще три гола и проиграл со счетом 0:5. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Отметим, этот результат поставил под большим вопросом еврокубковые амбиции "Горняков" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме того, команда итальянца Роберто Де Дзерби не может забить гол на групповом этапе.