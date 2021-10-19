Укр

"Реал" забил "Шахтеру" быстрый гол во 2-м тайме: видео командного шедевра

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
72
Винисиус Жуниор Новость обновлена 20 октября 2021, 00:21
Винисиус Жуниор

"Реал" провел блестящую атаку.

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор удвоил преимущество гостей в матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Шахтер" — "Реал". Первый гол в поединке записал на свой счет центральный защитник "Горняков" Сергей Кривцов, который переправил круглого в свои ворота.

На 51-й минуте встречи Карим Бензема сместился с левого фланга, а затем невероятной передачей разрезал всю оборону хозяев. Бразилец Винисиус принял мяч и вторым касанием переиграл Анатолия Трубина в ближнем бою. Замешкался Додо, который позволил бразильскому вингеру оказаться "в игре", хотя остальные защитники "Горняков" оставляли Жуниора в офсайде.

Видео гола Винисиуса в матче с "Шахтером":

"Шахтер" во втором тайме пропустил еще три гола и проиграл со счетом 0:5. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Отметим, этот результат поставил под большим вопросом еврокубковые амбиции "Горняков" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме того, команда итальянца Роберто Де Дзерби не может забить гол на групповом этапе.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Реал #Лига Чемпионов
Главные события дня
Украина
Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии
Дата публикации
Категория
Цена на недвижимость будет стабильной
Рынок замер в ожидании локдауна: ударит ли карантин по ценам на недвижимость
Дата публикации
Категория
Современные вакцины отличаются очень высокой эффективностью
Если вакцины не защищают, есть ли смысл делать прививку?
Дата публикации
Категория
Роман Абрамовский
Министр Абрамовский подал в отставку — информация "Телеграфа" подтвердилась
Дата публикации
Категория
Рейды полиции.
В "оранжевых" областях полиция может ввести коронавирусные рейды: названо условие