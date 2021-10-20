Грядет революция: в УЕФА пригрозили ФИФА из-за планов по чемпионату мира

Идея о проведении ЧМ по футболу раз в два года нравится далеко не всем.

Более дюжины европейских стран рассматривают радикальный вариант выхода из Международной федерации футбола (ФИФА), которая также хочет поменять правило офсайда, если организация будет проводить чемпионаты мира по футболу каждые два года (сейчас ЧМ проводят раз в 4 года).

Об этом сообщает apnews.

По информации источника, многие члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступают категорически против данного нововведения и даже грозятся покинуть ФИФА, если такой план будет воплощен в жизнь.

За удвоение частоты проведения футбольного Мундиаля выступает президент ФИФА Джанни Инфантино, который таким образом хочет значительно повысить прибыль организации. Против этой идеи открыто выступили северные европейские футбольные ассоциации — Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Фарерские острова. К слову, игроки и тренеры также критикуют эту затею из-за того, что повышение частоты игр неизменно приведет к увеличению количества травм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА при Александре Петракове.