Медведь напал на российского боксера Медведева, спортсмен находится в коме
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Зверь атаковал группу рыбаков, среди которых находился молодой боксер.
Российский боксер Илья Медведев оказался в искусственной коме после нападения медведя.
Об этом сообщил тренер спортсмена Дмитрий Косенко в комментарии для РИА Спорт.
По информации источника, жизни спортсмена пока ничего не угрожает, однако процесс реабилитации может занять много времени. Также Косенко подтвердил, что боксер сумел отбиться от зверя с помощью ножа.
"Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает", — рассказал Косенко.
Отметим, медведь атаковал группу из трех рыбаков. Сначала зверь убил 48-летнего товарища боксера, а затем напал на спортсмена, который с помощью ножа убил животное. Третий рыбак на лодке доставил боксера, у которого после борьбы с медведем были серьезно ранены голова и конечности, в медицинский пункт. Сообщается, что в момент нападения компания возвращались домой после рыбалки на реке Иртыш в Уватском районе. В Федерации бокса России и Международной ассоциации бокса (AIBA) сообщили, что готовы полностью покрыть расходы на лечение молодого боксера.
Ранее "Телеграф" сообщал, что боксера пришлось выносить с ринга на носилках после жесткого нокаута.
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