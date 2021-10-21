Укр

Медведь напал на российского боксера Медведева, спортсмен находится в коме

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Илья Медведев Новость обновлена 21 октября 2021, 13:25
Илья Медведев

Зверь атаковал группу рыбаков, среди которых находился молодой боксер.

Российский боксер Илья Медведев оказался в искусственной коме после нападения медведя.

Об этом сообщил тренер спортсмена Дмитрий Косенко в комментарии для РИА Спорт.

По информации источника, жизни спортсмена пока ничего не угрожает, однако процесс реабилитации может занять много времени. Также Косенко подтвердил, что боксер сумел отбиться от зверя с помощью ножа.

"Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает", — рассказал Косенко.

Уватский район Тюменской области РФ, где произошло нападение медведя
Уватский район Тюменской области РФ, где произошло нападение медведя

Отметим, медведь атаковал группу из трех рыбаков. Сначала зверь убил 48-летнего товарища боксера, а затем напал на спортсмена, который с помощью ножа убил животное. Третий рыбак на лодке доставил боксера, у которого после борьбы с медведем были серьезно ранены голова и конечности, в медицинский пункт. Сообщается, что в момент нападения компания возвращались домой после рыбалки на реке Иртыш в Уватском районе. В Федерации бокса России и Международной ассоциации бокса (AIBA) сообщили, что готовы полностью покрыть расходы на лечение молодого боксера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боксера пришлось выносить с ринга на носилках после жесткого нокаута.

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