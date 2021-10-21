Медведь напал на российского боксера Медведева, спортсмен находится в коме

Зверь атаковал группу рыбаков, среди которых находился молодой боксер.

Российский боксер Илья Медведев оказался в искусственной коме после нападения медведя.

Об этом сообщил тренер спортсмена Дмитрий Косенко в комментарии для РИА Спорт.

По информации источника, жизни спортсмена пока ничего не угрожает, однако процесс реабилитации может занять много времени. Также Косенко подтвердил, что боксер сумел отбиться от зверя с помощью ножа.

"Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает", — рассказал Косенко.

Уватский район Тюменской области РФ, где произошло нападение медведя

Отметим, медведь атаковал группу из трех рыбаков. Сначала зверь убил 48-летнего товарища боксера, а затем напал на спортсмена, который с помощью ножа убил животное. Третий рыбак на лодке доставил боксера, у которого после борьбы с медведем были серьезно ранены голова и конечности, в медицинский пункт. Сообщается, что в момент нападения компания возвращались домой после рыбалки на реке Иртыш в Уватском районе. В Федерации бокса России и Международной ассоциации бокса (AIBA) сообщили, что готовы полностью покрыть расходы на лечение молодого боксера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боксера пришлось выносить с ринга на носилках после жесткого нокаута.