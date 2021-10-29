Укр

Анонс главных киберспортивных событий ноября

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
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Анонс главных киберспортивных событий ноября Новость обновлена 29 октября 2021, 10:47

Несмотря на похолодание и приближение зимы, в мире киберспорта становится все горячее. Программа турниров в ноябре довольно насыщенная и не позволит скучать никому. Мы собрали три основных события, которые пройдут в последние дни осени и за которыми будут внимательно следить миллионы фанатов.

PGL Major Stockholm 2021

Главный киберспортивный турнир года по дисциплине CS:GO стартовал еще 26 октября, но решающие поединки состоятся 4-7 ноября. Напомним, что это первые оффлайн соревнования такого уровня за полтора года. Призовой фонд PGL Major Stockholm 2021 – два миллиона долларов, а также очки BLAST Premier и ESL Pro Tour. Партнером украиноязычной и русскоязычной трансляций выступает крупнейший киберспортивный букмекер Parimatch.

UESF Ukrainian Championship 2021

Будет на что посмотреть и в Украине. 21 ноября состоится финал чемпионата Украины по CS:GO, который проходит под эгидой Федерации киберспорта Украины (UESF) при поддержке Parimatch Ukraine. Местом проведения решающих поединков станет WePlay Esports Arena. За призовой фонд сразятся Akuma и SESTRI. Победитель получит 200 тысяч гривен, финалист – вдвое меньше.

BLAST PREMIER FALL FINALS

Завершит месяц BLAST Premier: Fall Finals 2021 по CS:GO, который примет Копенгаген с 24 по 28 ноября. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 425 тысяч долларов и квоту на BLAST Premier: World Final 2021. Он, напомним, пройдет в середине декабря.

С каждым годом киберспорт становится все популярнее и уже на равных конкурирует с традиционными видами спорт. Если хочешь больше узнать о киберспорте и стать частью этого потрясающего мира, тебе поможет Академия Parimatch.

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