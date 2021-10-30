"Будут серьезные последствия": глава WADA сделал заявление касательно допинг-скандала в Украине

В агентстве высказались о ситуации в Украине.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал итоги "Операции Геркулес" касательно расследования нарушений Национального антидопингового агентства Украины (НАДЦУ).

Слова Витольда приводит Матч ТВ.

Банька отметил, что украинская организация допустила серьезное нарушение, однако ситуацию все еще можно исправить. Для этого Украине будут предложены корректирующие меры. Если они не будут реализованы, то НАДЦУ и весь отечественный спорт ждут серьезные последствия. Также Банька объяснил и мотивы нарушений. По его словам, агентство манипулировало с допинг-пробами, чтобы некоторые украинские атлеты сумели попасть на Олимпийские игры в Токио.

"Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные последствия", — заявил Банька.

Напомним, НАДЦУ обвиняется в том, что заранее предупреждало спортсменов о допинг-тестировании. Кроме того, доказано, что несколько соревновательных проб украинских спортсменов были выданы как "внесоревновательные", чтобы атлеты с необходимой нормой тестов сумели поехать на Игры-2020. В Украине отреагировали на скандал увольнением руководства НАДЦУ, однако бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов считает, что этого будет мало.