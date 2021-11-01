Укр

На футбольном матче подстрелили тренера: момент попал на видео

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Во время матча чемпионата Аргентины Уракан - Ферро произошла стрельба Новость обновлена 01 ноября 2021, 16:25
Во время матча чемпионата Аргентины Уракан - Ферро произошла стрельба

Вопиющий случай произошел на футбольном матче в Аргентине.

Во время поединка третьего по силе дивизиона страны "Уракан" — "Ферро" болельщики устроили беспорядки на трибунах, а затем на стадионе произошла стрельба. Одна из пуль попала прямо в плечо тренеру команды гостей.

Об этом сообщает издание ascensodelinterior.

По информации источника, в концовке второго тайма с трибун стадиона прозвучали выстрелы. Футболисты и болельщики тут же начали убегать с открытой местности и прятаться за бетонными конструкциями стадиона. В итоге одна из пуль попала в плечо тренеру гостей Маурисио Ромеро, который находился вблизи боковой линии.

Момент стрельбы попал на видео:

К счастью, здоровью тренера ничего не угрожает. Наставник "Ферро" находится в больнице, а расследованием инцидента займется местная полиция.

Матч не был доигран и был завершен со счетом 3:1 в пользу хозяев. К слову этот поединок был заключительным в лиге Торнео Федерал. Обе команды не смогли выйти в зону плей-офф. "Ферро" занял 10-е место в лиге ЮГ, а "Уракан" — 13-е.

Ранее "Телеграф" сообщал о драке футболистов на матче Первой лиги Украины.

Теги:
#Футбол #Аргентина #Стрельба
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