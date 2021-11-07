В России болельщик выстрелил в футболиста во время матча

Странный инцидент произошел на игре школьных команд.

Во время футбольного матча в Красноярске (Россия) один из болельщиков выстрелил из травматического пистолета в игрока.

Об этом сообщает ngs24.

По информации источника, на школьном турнире по футболу один из отцов стал выкрикивать оскорбления в адрес игроков другой команды. В итоге 17-летний футболист подошел к 43-летнему мужчине, после чего между ними вспыхнул конфликт. Во время словесной перепалки взрослый достал травматический пистолет и выстрелил в плечо юноше.

Пострадавшего увезли в больницу и вскоре отпустили домой. Полиция по факту решает вопрос о возбуждении уголовного дела и продолжает выяснять обстоятельства происшествия, которое произошло в субботу, 6 ноября в одном из спорткомплексов города.

"Говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем", — поделились в спорткомплексе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время матча в Аргентине произошла стрельба, ранение получил один из тренеров. Кроме того, в Бразилии из-за выходки футболистов победившей команды на поле вспыхнула массовая драка.