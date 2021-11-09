Укр

Боксер-чемпион показал впечатляющий трюк с монетками (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Тим Цзю Новость обновлена 09 ноября 2021, 13:06
Тим Цзю

Спортсмен показал чудеса реакции и координации.

Тим Цзю, австралийский боксер, сын легенды бокса Кости Цзю, показал фанатам свою реакцию. Для этого он использовал обычные монетки.

Упражнение на реакцию молодой боксер опубликовал на своей страничке в Instagram.

27-летний Цзю, который владеет второстепенными поясами WBO и IBF в первом среднем весе (до 69,85 кг), поделился кадрами с тренировки, улучшающую реакцию. Тренер спортсмена подбрасывает вверх 4 монетки, а боксер их поочередно ловит. К слову, с пятью монетками подобный трюк на видео у Тима не получился (боксер поймал только 4 монетки).

Видео тренировки реакции от Тима Цзю:

Отметим, уже 17 ноября в городе Сидней (Австралия) Тим Цзю проведет бой против японца Такеши Иноуэ. На кону этого поединка будут стоять пояса WBO Asia Pacific и WBO Global в первом среднем весе. Ожидается, что австралиец в случае успеха получит чемпионский бой с Джермаллом Чарло, который владеет основным поясом Организации.

Отметим, Цзю является непобедимым боксером, на его счету 19 побед, 15 из которых нокаутом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лучший боксер мира Сауль Альварес добыл эффектную победу в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Теги:
#Бокс #Тим Цзю
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