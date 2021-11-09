Боксер-чемпион показал впечатляющий трюк с монетками (видео)

Спортсмен показал чудеса реакции и координации.

Тим Цзю, австралийский боксер, сын легенды бокса Кости Цзю, показал фанатам свою реакцию. Для этого он использовал обычные монетки.

Упражнение на реакцию молодой боксер опубликовал на своей страничке в Instagram.

27-летний Цзю, который владеет второстепенными поясами WBO и IBF в первом среднем весе (до 69,85 кг), поделился кадрами с тренировки, улучшающую реакцию. Тренер спортсмена подбрасывает вверх 4 монетки, а боксер их поочередно ловит. К слову, с пятью монетками подобный трюк на видео у Тима не получился (боксер поймал только 4 монетки).

Видео тренировки реакции от Тима Цзю:

Отметим, уже 17 ноября в городе Сидней (Австралия) Тим Цзю проведет бой против японца Такеши Иноуэ. На кону этого поединка будут стоять пояса WBO Asia Pacific и WBO Global в первом среднем весе. Ожидается, что австралиец в случае успеха получит чемпионский бой с Джермаллом Чарло, который владеет основным поясом Организации.

Отметим, Цзю является непобедимым боксером, на его счету 19 побед, 15 из которых нокаутом.

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