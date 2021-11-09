В сети высмеяли странные действия рефери в бою Усика (видео)

Ровно 8 лет тому назад украинский боксер начал карьеру на профи-ринге.

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО), который недавно высмеял чемпиона WBC Тайсона Фьюри, похвастался своей первой победой в профессионалах, добытой 9 ноября 2013 года.

Соответствующее видео было опубликовано на страничке lomus_official в Instagram.

8 лет тому назад Александр успешно стартовал в профи, победив мексиканца Фелипе Ромеро. Уже в 5-м раунде 29-летний мексиканец рухнул от ударов 26-летнего украинца.

Усик похвастался первым нокаутом в профи:

Пользователей сети рассмешили действия рефери в ринге. В то время, когда Фелипе лежал на настиле ринга, его тренеры выбросили белое полотенце (что в боксе означает незамедлительное поражение), однако судья не остановил бой, а продолжил отчет, при этом в какой-то момент он даже выбросил полотенце с ринга. На результат схватки странные действия рефери не повлияли, но выглядело это весьма забавно.

Полное видео боя Усик — Ромеро:

Ранее "Телеграф" сообщал, что статистический портал определил слабое место Усика.