"Ярко и красиво": сборная Украины представила новую форму

Украинские биатлонисты получили новую форму.

Во вторник, 9 ноября, сборная Украины по биатлону получила новую форму на сезон 2021/22.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Наших биатлонистов в новой форме болельщики смогут увидеть на ближайших официальных стартах. Сообщается, что экипировка для мужской и женской сборных была сделана шведской фирмой Craft Sportwear. Форма раскрашена в традиционные для нашей команды желто-синие цвета.

Отметим, новая форма сборной Украины понравилась большинству болельщиков, которые отметили, что теперь нашу команду будет легко узнать во время гонок из-за яркой раскраски.

Пользователи оценили новую форму сборной Украины

Напомним, Кубок мира по биатлону 2021/22 стартует в конце ноября в шведском Эстерсунде. Ожидается, что первой гонкой сезона станет женская "индивидуалка" (27 ноября). Примечательно, что 1-й этап КМ будет состоять всего из 4 гонок (2 индивидуальные и 2 спринта). Второй этап Кубка мира также пройдет в Эстерсунде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская биатлонистка Анна Кривонос упала во время подготовки к новому сезону, сильно счесав лицо.