Футбольный комментатор: "Что такое "Динамо" по составу? Г***о"
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Шарафудинов жестко прошелся по киевскому клубу.
Бывший пресс-атташе "Шахтера" и комментатор спортивных событий на телеканалах "Украина" и "Футбол" Вячеслав Шарафудинов в интервью FanDay высказался о главном сопернике донецкого клуба — киевском "Динамо", а также оценил приход Мирчи Луческу в киевский клуб.
— Как вы оцениваете работу Луческу в "Динамо"?
— Вот, что такое по составу "Динамо"? Г***о. А он слепил с него конфетку.
— У вас, как у болельщика "Шахтера", был шок, что Луческу возглавил "Динамо"?
— Не было. Я бы на его месте поступил бы точно также. Палкин решил, что Луческу ему мешает, Ахметов отошел в сторону. Я понимаю Мирчу.
Румынский специалист возглавил киевский клуб летом прошлого года. В дебютном сезоне "Динамо" под руководством Луческу стало чемпионом Украины, выиграло Кубок и Суперкубок страны.
В текущем сезоне чемпионата Украины "Динамо" делит первое место с "Шахтером", после 14 туров у команд по 35 очков. С 2004 по 2016 годы Луческу возглавлял донецкий клуб, с которым восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз брал национальный кубок, а в 2009 году выиграл Кубок УЕФА.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас обстоит обстановка в Донецке со стадионом "Донбасс-Арена". Также Шарафудинов вспомнил, как впервые познакомился с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом.
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