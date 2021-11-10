Укр

В Италии оценили перспективы Шевченко стать великим тренером

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Шевченко уже провел первую тренировку в новом клубе Новость обновлена 10 ноября 2021, 09:40
Шевченко уже провел первую тренировку в новом клубе

Украинскому тренеру пророчат большое будущее

Арьедо Брайда, который ранее работал генеральным директором "Милана", в интервью CalcioMercato.com высказался о перспективах Андрея Шевченко, возглавившего "Дженоа" в воскресенье.

"Шевченко во время карьеры игрока был великим футболистом. Уверен, в будущем он станет также великим футбольным специалистом. Андрей — очень умный парень, у него есть блестящий опыт в национальной сборной Украины. Вместе с Мауро Тассотти у них все будет очень хорошо в "Дженоа", — считает Брайда.

Первый официальный матч у руля новой команды Шевченко проведет на этих выходных против своего бывшего тренера Жозе Моуринью, который возглавляет "Рому". Португальский специалист уже передал привет украинцу, вспомнив совместную работу.

Как ранее сообщал "Телеграф", итальянские СМИ узнали заработную плату Шевченко в "Дженоа". Во вторник Шевченко провел первую тренировку в новом клубе.

На данный момент "Дженоа" занимает 17-е место в Серии А, находясь в шаге от зоны вылета из элиты итальянского футбола. Клуб из Генуи опережает "Сампдорию" лишь по дополнительным показателям. Для Шевченко это первый опыт работы в клубном футболе.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А
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