Сборная Украины по баскетболу разгромила бронзовых призерок Олимпиады в Токио
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Очень приятный сюрприз от украинок.
Женская сборная Украины с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы по баскетболу.
В игре первого тура группового турнира украинки в Киеве разгромили действующих бронзовых призерок Олимпиады в Токио — сборную Франции (90:71).
Самым результативным игроком встречи стала Алина Ягупова, в активе которой 33 набранных очков, шесть подборов и пять результативных передач. Немного отстала от партнерки по сборной Кристина Филевич, в активе которой 27 очков.
Свой следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября на выезде против Финляндии, которая сегодня уступила Литве — 59:69.
Как ранее сообщал "Телеграф", мужская сборная Украины по футболу в товарищеском матче не смогла обыграть сборную Болгарии, сыграв в результативную ничью — 1:1.
"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.
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