Сборная Украины по баскетболу разгромила бронзовых призерок Олимпиады в Токио

Очень приятный сюрприз от украинок.

Женская сборная Украины с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы по баскетболу.

В игре первого тура группового турнира украинки в Киеве разгромили действующих бронзовых призерок Олимпиады в Токио — сборную Франции (90:71).

Самым результативным игроком встречи стала Алина Ягупова, в активе которой 33 набранных очков, шесть подборов и пять результативных передач. Немного отстала от партнерки по сборной Кристина Филевич, в активе которой 27 очков.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября на выезде против Финляндии, которая сегодня уступила Литве — 59:69.

Как ранее сообщал "Телеграф", мужская сборная Украины по футболу в товарищеском матче не смогла обыграть сборную Болгарии, сыграв в результативную ничью — 1:1.

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.