Укр

Сборная Украины по баскетболу разгромила бронзовых призерок Олимпиады в Токио

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Украинок в этот вечер не остановить Новость обновлена 11 ноября 2021, 21:37
Украинок в этот вечер не остановить

Очень приятный сюрприз от украинок.

Женская сборная Украины с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы по баскетболу.

В игре первого тура группового турнира украинки в Киеве разгромили действующих бронзовых призерок Олимпиады в Токио — сборную Франции (90:71).

Самым результативным игроком встречи стала Алина Ягупова, в активе которой 33 набранных очков, шесть подборов и пять результативных передач. Немного отстала от партнерки по сборной Кристина Филевич, в активе которой 27 очков.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября на выезде против Финляндии, которая сегодня уступила Литве — 59:69.

Как ранее сообщал "Телеграф", мужская сборная Украины по футболу в товарищеском матче не смогла обыграть сборную Болгарии, сыграв в результативную ничью — 1:1.

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.

Теги:
#Баскетбол #Сборная Украины по баскетболу
Началось все с трагедии с участием Елены Зайцевой
Харьков
Харьков аварийный: самые резонансные харьковские ДТП за последние годы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Началось все с трагедии с участием Елены Зайцевой
Харьков аварийный: самые резонансные харьковские ДТП за последние годы
Дата публикации
Категория
Украинцев порадуют новым налогом
Украинцев заставят платить налог на дорогие покупки: кто попадет под прицел и как накажут уклонистов
Дата публикации
Категория
Момент аварии на проспекте Науки
В Харькове на "зебре" внедорожник сбил двоих детей: водитель может быть под действием наркотиков (видео)
Дата публикации
Категория
Украина оказалась в условиях острого дефицита энергоресурсов
Замёрзнет ли Украина этой зимой и почему мы оказались без угля, газа и электричества
Дата публикации
Категория
Путешествия в страны ЕС
Въезд для украинцев в ЕС: в какие страны и на каких условиях могут попасть туристы