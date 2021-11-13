Укр

Дождались: украинская легкоатлетка показала обещанное тату в зоне бикини

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Очередное жаркое фото от Марины Новость обновлена 13 ноября 2021, 10:26
Очередное жаркое фото от Марины

Татуировка Бех-Романчук связана со спортом.

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, которая сейчас отдыхает в Португалии, на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.

Ранее спортсменка анонсировала, что сделала вторую татуировку, но ни разу ее еще не показывала. И вот время наступило. В этот раз Бех-Романчук в зоне бикини нанесла изображение олимпийских колец.

"Оно для меня особенное и имеет глубокий смысл. Я давно носила в голове эту идею, но никак не решалась или не хватало времени. А сейчас именно тот случай. Эта маленькая красота поможет мне идти по жизни", — подписала публикацию спортсменка.

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Также Бех-Романчук попросила подписчиков в комментариях оценить татуировку по шкале от 1 до 10. Спортсменка в этом году выступила на олимпиаде в Токио, где заняла пятое место в секторе для прыжков в длину.

Ранее Бех-Романчук засветила аппетитные формы на совместном снимке с мужем. Кроме того, недавно легкоатлетка восхитила фанатов пикантным фото у бассейна.

Теги:
#Легкая атлетика #Девушки #Татуировки #Марина Бех-Романчук
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