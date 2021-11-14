Чемпионский бой завершился редчайшим "стоячим" нокаутом (видео)

Женский бокс иногда преподносит сюрпризы.

В субботу, 13 ноября, на шоу бокса в Шеффилде Кико Мартинес — Кид Гэлэхэд зрители стали свидетелями уникального нокаута в разогревочном бою.

В поединке за титул чемпионки мира по версиям WBC и IBO в полулегком весе (до 58,967 кг) встретились американка Алисия Баумгарднер (11-1, 7 КО) по прозвищу "Бомба" и небитая ранее британка Терри Харпер (11-1-1, 6 KO). Харпер, которая защищала титулы, в 4-м раунде оказалась в нокауте, при чем она устояла на ногах, но на мгновение ее сознание отключилось. Рефери вовремя заметил это и предотвратил более серьезные последствия для здоровья бывшей чемпионки.

Видео "стоячего" нокаута в бою Алисия Баумгарднер — Терри Харпер:

Добавим, что на этом вечере бокса зрители стали свидетелями яркого нокаута в поединке легковесов Вильям Сепеда (24-0, 21 КО) — Джон Винсент Моральде (24-5, 13 КО).

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте с участием "двойника" Усика, а также рассказывал о невероятной развязке в чемпионском бою в Нью-Йорке. Кроме того, эффектный нокаут произошел в схватке боксеров-супертяжей в Лондоне.