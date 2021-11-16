Укр

Российский боец ММА убил врача после споров о вакцинации - СМИ

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
51
Акмал Хожиев Новость обновлена 16 ноября 2021, 11:50
Акмал Хожиев

Дикий случай произошел в Гуаме.

Российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева арестовали в Гуаме (США) по подозрению в убийстве врача Мирана Рибати.

Об этом сообщает mmajunkie.

По информации источника, спортсмен уже признался в содеянном. Сообщается, что причиной конфликта Хожиева с Рибати стал спор о вакцинации от COVID-19. Боец ММА и врач-рентгенолог поскандалили в многоквартирном доме. В какой-то момент Акмал начал душить "оппонента", после чего костью животного (Хожиев ел мясо накануне) ударил врача в горло. Затем, по словам свидетелей, он взял нож и вновь ударил доктора.

Добавим, что Хожиев является ярым противником вакцинации. Коллеги бойца рассказали, что в последнее время у россиянина были проблемы с психикой, в частности его выгнали из двух спортивных залов из-за вспышек агрессии. На его счету 4 боя на профессиональном уровне, три из которых он выиграл.

Судебное заседание в деле Хожиева состоится 19 ноября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российского бойца ММА Нурмагомедова задержали за наезд на полицейского.

Теги:
#Смешанные единоборства
Давний друг президента занимается восстановлением гуманитарных связей с неподконтрольным Донбассом
Политика
Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Давний друг президента занимается восстановлением гуманитарных связей с неподконтрольным Донбассом
Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"
Дата публикации
Категория
Быстрее всего войти тем, кто уже имеет COVID-сертификат
Нардепам-антивакцинаторам усложнили вход в Раду (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Беременные на вакцинацию идут, но ее еще надо добиться
"Беременным прививку от COVID не делают": в Одессе будущую маму огорошили мифическим приказом
Дата публикации
Категория
Можно ли заработать на курсе доллара
Покупать, продавать или подождать? Как заработать на курсе доллара в конце года
Дата публикации
Категория
Холод не затянется
Скандинавский циклон принесет в Украину 13 градусов мороза: когда и где ждать похолодания