Российский боец ММА убил врача после споров о вакцинации - СМИ

Дикий случай произошел в Гуаме.

Российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева арестовали в Гуаме (США) по подозрению в убийстве врача Мирана Рибати.

Об этом сообщает mmajunkie.

По информации источника, спортсмен уже признался в содеянном. Сообщается, что причиной конфликта Хожиева с Рибати стал спор о вакцинации от COVID-19. Боец ММА и врач-рентгенолог поскандалили в многоквартирном доме. В какой-то момент Акмал начал душить "оппонента", после чего костью животного (Хожиев ел мясо накануне) ударил врача в горло. Затем, по словам свидетелей, он взял нож и вновь ударил доктора.

Добавим, что Хожиев является ярым противником вакцинации. Коллеги бойца рассказали, что в последнее время у россиянина были проблемы с психикой, в частности его выгнали из двух спортивных залов из-за вспышек агрессии. На его счету 4 боя на профессиональном уровне, три из которых он выиграл.

Судебное заседание в деле Хожиева состоится 19 ноября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российского бойца ММА Нурмагомедова задержали за наезд на полицейского.