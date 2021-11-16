Российский боец ММА убил врача после споров о вакцинации - СМИ
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Дикий случай произошел в Гуаме.
Российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева арестовали в Гуаме (США) по подозрению в убийстве врача Мирана Рибати.
Об этом сообщает mmajunkie.
По информации источника, спортсмен уже признался в содеянном. Сообщается, что причиной конфликта Хожиева с Рибати стал спор о вакцинации от COVID-19. Боец ММА и врач-рентгенолог поскандалили в многоквартирном доме. В какой-то момент Акмал начал душить "оппонента", после чего костью животного (Хожиев ел мясо накануне) ударил врача в горло. Затем, по словам свидетелей, он взял нож и вновь ударил доктора.
Добавим, что Хожиев является ярым противником вакцинации. Коллеги бойца рассказали, что в последнее время у россиянина были проблемы с психикой, в частности его выгнали из двух спортивных залов из-за вспышек агрессии. На его счету 4 боя на профессиональном уровне, три из которых он выиграл.
Судебное заседание в деле Хожиева состоится 19 ноября.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российского бойца ММА Нурмагомедова задержали за наезд на полицейского.
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