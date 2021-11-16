Все или ничего: почему матч против Боснии самый важный для сборной Украины за последние 5 лет

Для многих лидеров это будет едва ли не последний шанс сыграть на чемпионате мира.

Признайтесь себе: многие ли после результатов жеребьевки отбора на ЧМ-2022 думали, что именно сегодня, 16 ноября 2021 года, сборной Украины в Зенице предстоит сыграть против Боснии и Герцоговины всего лишь за право пробиться в плей-офф квалификации? Наверное, таких единицы, ожидания были куда радужнее.

Против фактов — не попрешь

К текущему отбору желто-синие подходили на крыльях уверенной игры на протяжении последних нескольких лет. Буквально за три года команда Андрея Шевченко:

без шансов выиграла дивизион В Лиги наций, оставив позади чехов и словаков;

первой среди всех сборных пробилась на Евро-2020;

только после ковидного скандала в швейцарском кантоне Люцерн покинула элитную группу Лиги наций, достойно играя против Германии, Швейцарии и Испании.

Особняком, наверное, стоит выделить отборочную кампанию на ЧМ-2018, который проходил в России. Накануне решающего матча против Хорватии общественность буквально разделилась на несколько лагерей: одни требовали нарочно проиграть, чтобы не ехать на турнир к оккупанту, другие — обязательно побеждать, а потом демонстративно отказаться, чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности, а третьи — выиграть и ехать на мировое первенство, чтобы на российской земле показать, насколько хорошо мы играем в футбол. Скорее всего, тогда наша сборная выходила и играла на победу, решая проблемы по мере их поступления. Победить не смогла, более того, уступила 0:2, но общий эмоциональный фон вокруг команды был все равно положительный.

Наперекосяк все пошло с первых туров

Команда Шевченко приучила, что она может и умеет играть против топовых мировых сборных, а против соперников ниже классом свое обязательно возьмет.

Именно поэтому жеребьевку на ЧМ-2022 многие восприняли положительно. Да, был явный фаворит в лице сборной Франции (действующие чемпионы мира, на секундочку), а остальных соперников (казахов, боснийцев и финнов) болельщики ни во что не ставили. Тем более, после парижских 1:1 в стартовом туре.

Как оказалось, ничейному результату тогда все радовались слишком рано. Сборная Украины стала рекордсменом отборов, поделив очки шесть раз за одну кампанию. При том, что игр команда провела семь, во многих случаях упуская победы на последних секундах.

Турнирная ситуация в группе Украины за тур до завершения

Тревожным звоночком для сборной стал чемпионат Европы и последующая рокировка имени Андрея Шевченко/Александра Петракова. Украина, приучившая всех к качественному и красивому футболу, на Евро-2020 не провела ни одного внятного матча, лишь отрезками показывая свою игру. Во главу угла в наших реалиях принято ставить результат, а четвертьфинал турнира — это все же серьезнее достижение. Пускай и так, игра забывается, а результат остается, но нарушения в целостности организма все равно прослеживались.

Сегодняшний матч смело можно сравнивать с плей-офф квалификации на Евро-2016, когда украинцам досталась крепкая, но далеко не топовая Словения. Напомним, до этого украинцы не вышли из группы на домашнем чемпионате Европы, а на чемпионат мира в Бразилию привычно для себя не поехали.

Две игры со словенцами подарили как раз тот праздник, в котором нуждался украинский болельщик. Страна не так часто объединяется в одно целое, и именно матчи сборной по футболу наравне с боями братьев Кличко ранее были (и в случае футбола остаются) такими факторами. 2:0, 1:1 — и сборная поехала на Евро, пускай там и провалилась. Зато в те ноябрьские дни это было круто!

Сыграть нужно за себя, за страну и за того парня

Сегодняшний матч так же важен для украинского болельщика. На второй план сразу отойдут клубные пристрастия, политические взгляды и даже отношение к вакцинированию. Эта сборная должна сыграть, кроме чести страны, и за своих ветеранов, для которых это, вероятно, будет последний шанс поехать на чемпионат мира. Речь идет в первую очередь об Андрее Ярмоленко и Тарасе Степаненко. Третьим в этот список смело можно внести и Андрея Пятова, который хоть и был на ЧМ-2006 в Германии, но ни одной игры там не сыграл. Сейчас он у Петракова №1, наверняка именно Пятов и сегодня займет место в воротах.

Нельзя исключать, что победа не подарит нам путевки в плей-офф, есть еще матч финнов с французами. Но сделать все возможное от себя ребята Петракова просто обязаны. А мы усядемся поудобнее у телевизоров и будем болеть и верить.

Как ранее сообщал "Телеграф", букмекеры прогнозируют сборной Украины уверенную победу над Боснией.