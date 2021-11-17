Укр

Parimatch Ukraine запустила первую бесплатную психологическую поддержку для “проблемных” игроков

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Parimatch Ukraine Новость обновлена 17 ноября 2021, 11:43
Parimatch Ukraine

В Украине появится уникальный сервис

Более 50 лет опыта, 250 языков и эксперты-психологи со всего мира — теперь международный сервис психологической поддержки людей с игровой зависимостью на украинском языке доступен в Украине. 

Parimatch Ukraine, первый и единственный лицензированный букмекер в Украине, стал партнером британской компании Gambling Therapy. В рамках сотрудничества у украинцев появится возможность воспользоваться международным онлайн сервисом, который занимается терапией игровой зависимости и предоставляет психологическую поддержку тем, кому сложно держать игру под контролем. При поддержке экспертов Gambling Therapy компания нацелена изменить отношение к гемблингу, а игрокам помочь принимать взвешенные и обоснованные решения. 

«Для нас важно минимизировать все риски, которые возможны, и уберечь каждого игрока от необдуманных решений и поступков. Статус первого и единственного лицензированного букмекера в Украине требует от Parimatch Ukraine ответственности, в первую очередь перед тысячами наших игроков. И для нас принципы Ответственной Игры — это ежедневная работа. Чтобы игра оставалась игрой у нас уже есть 2 возможности для самоограничения игрока: на неделю – используя кнопку самоконтроля, и на период от 6 месяцев до 3 лет – написав заявление в соответствии с правилами и действующим законодательством. Параллельно можно обратиться за психологической поддержкой и эксперты Gordon Therapy ее окажут,» – комментирует начало партнерства Наталия Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Parimatch Ukraine стала первой и единственной букмекерской компанией, которая присоединилась к сервису Gambling Therapy в Украине. Все пользователи платформы pm.ua могут бесплатно получить психологическую поддержку, воспользовавшись горячей линией, чатом, электронной почтой или форумом. Обратиться за поддержкой можно кликнув на логотип компании на сайте.

«Я рад, что в Украине осознают важность ответственного подхода к игорному бизнесу. Лечение игровой зависимости – это крайняя мера. В первую очередь важно предотвратить возможное ее развитие, например через пояснение игрокам принципов ответственной игры и изменения отношения к процессу игры. Для этого у нас работает многоязычная служба поддержки (более 250 языков) в режиме реального времени. Команда отвечает на вопросы и обеспечивает психологическую поддержку на протяжении 18 часов в день, а группы и форумы работают круглосуточно» – делится подробностями о сервисе Пол Дент, менеджер Gambling Therapy.

Совместный проект с международным сервисом психологической поддержки станет еще одним шагом по внедрению европейских принципов ответственной игры в Украине. При понимании, что игра – это развлечение, возможность разнообразить свой досуг, ощутить дух соперничества, игроки смогут более сознательно подходить к азартным играм. 

Как ранее сообщал "Телеграф", компания Parimatch Ukraine стала новым участником Глобального договора ООН и единственной лицензированной букмекерской компанией в Украине, которая обязалась придерживаться 10 Принципов Глобального договора.

Теги:
#Букмекеры #Parimatch Ukraine
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