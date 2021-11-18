Укр

В Украине ожидается волна арестов в футболе из-за договорных матчей

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
47
Павелко продолжает борьбу с нечестными игроками и клубами Новость обновлена 18 ноября 2021, 17:13
Павелко продолжает борьбу с нечестными игроками и клубами

Нарушители спать спокойно точно не смогут.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в интервью Радио НВ рассказал, как будет бороться с договорными матчами в футболе.

По словам чиновника, с начала с 2015 года, когда он занял должность, наконец-то удалось изменить ситуацию в украинском футболе, где ранее "в первой, второй и юношеской лигах проходило до 80% договорных матчей". Постепенно их число уменьшилось, а страну накрыла волна арестов, по итогам которой более 300 человек получили наказание.

Однако, как считает Павелко, этого оказалось недостаточно, и в ближайшее время мы узнаем о новых фигурантах дел о нечестной игре в украинском футболе.

"Но мы уже работаем и с другими ассоциациями, потому что много футболистов переезжают между странами, меняют фамилии, паспорта, опять играют на ставки. Мы с этим работаем", — заявил Павелко.

Как ранее сообщал "Телеграф", президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины.

Теги:
#Андрей Павелко #Договорные матчи #УАФ
Пожар унес жизнь четверых детишек
В регионах
Родители спали в соседней комнате: как в Хмельницкой области погибли сразу четверо детей (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пожар унес жизнь четверых детишек
Родители спали в соседней комнате: как в Хмельницкой области погибли сразу четверо детей (фото)
Дата публикации
Категория
314 нардепов решили снять законопроект с повестки голосования
Нашумевший "антиахметовский" законопроект 5600 поставили на паузу: известна возможная причина
Дата публикации
Категория
Известный блогер и публицист активно поддерживает Банковую
Сергей Лещенко: Коломойский попал в ловушку, а Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком (видео)
Дата публикации
Категория
На выплаты привитым, которые анонсировал Зеленский, может потребоваться около 15 млрд грн
Рада сделала шаг к выдаче "Вовиной тысячи": на сколько украинцев хватит денег
Дата публикации
Категория
С моста - в холодный Днепр
Патрульные ночью нырнули в Днепр вслед за самоубийцей: "В воде мы видели лишь силуэт, шевелящий рукой" (видео)