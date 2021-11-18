В Украине ожидается волна арестов в футболе из-за договорных матчей

Нарушители спать спокойно точно не смогут.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в интервью Радио НВ рассказал, как будет бороться с договорными матчами в футболе.

По словам чиновника, с начала с 2015 года, когда он занял должность, наконец-то удалось изменить ситуацию в украинском футболе, где ранее "в первой, второй и юношеской лигах проходило до 80% договорных матчей". Постепенно их число уменьшилось, а страну накрыла волна арестов, по итогам которой более 300 человек получили наказание.

Однако, как считает Павелко, этого оказалось недостаточно, и в ближайшее время мы узнаем о новых фигурантах дел о нечестной игре в украинском футболе.

"Но мы уже работаем и с другими ассоциациями, потому что много футболистов переезжают между странами, меняют фамилии, паспорта, опять играют на ставки. Мы с этим работаем", — заявил Павелко.

Как ранее сообщал "Телеграф", президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины.