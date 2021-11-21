"Манчестер Юнайтед" дорого обойдется увольнение Сульшера

Норвежский специалист покинул клуб.

"Манчестер Юнайтер" объявил о тренерской отставке Уле Гуннара Сульшера.

Об этом говорится на официальном сайте "Красных Дьяволов".

Сообщается, что тренер и клуб досрочно расторгли соглашение, которое было рассчитанно до 2024 года. Причиной увольнения норвежца стали неудовлетворительные результаты команды.

"Уле всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед", и мы с сожалением приняли это трудное решение. Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны заслонять всю работу, которую он проделал за последние три года, чтобы восстановить основы для долгосрочного успеха", — гласит сообщение от пресс-службы клуба.

Отметим, руководить командой пока будет Майкл Каррик, который до этого был ассистентом Сульшера.

По информации thetimes, Сульшер за досрочное расторжение контракта получит от клуба годовой оклад в размере 7,5 млн фунтов (около 268 млн грн).

Добавим, что МЮ в своем последнем матче проиграл на выезде "Уотфорду" (4:1). Манкунианцы с 17 очками идут на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок МЮ Криштиану Роналду объявил, что вновь станет отцом.