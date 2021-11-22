Избраны Побеждать: Parimatch Ukraine и ФК "Челси" запустили кампанию по мотивам легенд о короле Артуре

Рекламный ролик "Избраны побеждать" вышел 22 ноября.

Parimatch Ukraine, первый легальный онлайн-букмекер в Украине, запустил рекламную кампанию со звездами ФК "Челси": Маркосом Алонсо, Сесаром Аспиликуэтой и Тьяго Силвой. Вдохновили на создание кампании сказания о короле Артуре, а именно легенда о "Мече в Камне".

В трактовке Parimatch и ФК "Челси", капитан клуба Сесар Аспиликуэта успешно выбивает мяч из камня, подобно Артуру, достающему меч. Ролик для кампании сняла киевская студия Electric Sheep Film, уже работавшая для бренда Parimatch.

«Легенды о короле Артуре были универсальным источником вдохновения на протяжении сотен лет, и мы очень рады, что "Челси" изучали их вместе с нами для нового ролика! Кампания создана вокруг идеи о том, что прошлое, настоящее и будущее переплетаются между собой. Игроки "Челси" — настоящие "избранные", что подтверждает титул нынешних чемпионов Европы. Работать с "Челси" всегда доставляет огромное удовольствие и нам не терпится увидеть, как команда покажет себя в этом сезоне», — прокомментировала кампанию Катерина Амирханова, креативный директор Parimatch Tech.

«Когда мы подписали наше партнерство с Parimatch Ukraine в начале этого сезона, мы пообещали, что наша совместная деятельность будет смелой и инновационной. Новый ролик этому доказательство, и мы с нетерпением ждем, когда в ближайшие месяцы Сезар, Тьяго и Маркос сыграют свою роль "избранных" на экранах по всей Европе», — заявил Гай Лоуренс, исполнительный директор ФК "Челси".

ФК "Челси" и бренд Parimatch объявили о своем партнерстве в августе 2021 года, заключив соглашение на три сезона. В рамках партнерства Parimatch использует бренд "Челси", а также цифровые и социальные ресурсы клуба для создания инновационных активаций для фанатов по всему миру.

Режиссером и исполнительным продюсером новой рекламы стал Андрей Копоц, оператор-постановщик — Никита Кузьменко. Студия Electric Sheep уже сотрудничала с Parimatch для создания вирусных рекламных роликов, в числе которых недавний ролик о ФК "Ювентус" с топовыми игроками клуба. Эксклюзивную музыку для ролика создал Евгений Филатов — известный украинский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants, а также солист и создатель группы The Maneken.

О Parimatch Ukraine

Parimatch Ukraine – первый лицензионный онлайн-букмекер в Украине, являющийся официальным представителем и частью глобальной компании Parimatch. Компания выступает образцом на украинском рынке в сфере спортивного маркетинга, использует современные инструменты развития узнаваемости и создания лояльной атмосферы вокруг. Parimatch Ukraine привлекает в свои ряды профессионалов и создает условия и возможности для развития начинающих.

В Украине Parimatch – драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорту на разных уровнях. Компания партнер многих отечественных ("Шахтер", "Десна", "Ворскла", "Мариуполь", "Львов", "Металлист 1925", "Черноморец", "Верес", "Кривбасс") и европейских ("Челси", "Ювентус", "Лестер", "Эвертон") футбольных клубов.

Компания внедряет в Украине революционные изменения в сфере развлечений и интертеймента, находится ежедневно рядом и формирует новый стиль жизни. Бренд дает возможность почувствовать себя его частью и сделать беттинг своим хобби.

О ФК "Челси"

Футбольный клуб "Челси" — один из лучших футбольных клубов мира и действующий чемпион Европы после второй победы в Лиге чемпионов УЕФА в 2021 году. "Челси" стал первым клубом, дважды выигравшим все три основных турнира УЕФА, после побед в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке обладателей кубков.

Женская команда "Chelsea" также добилась больших успехов, четыре раза выиграв женскую Суперлигу Англии в 2015, 2018, 2020 и 2021 годах. Также женская команда отметилась как финалист Лиги чемпионов УЕФА в 2021 и чемпион Южного дивизиона Премьер Лиги в 2005.

Фонд "Chelsea" создал одну из самых масштабных общественных инициатив в области спорта, помогающую улучшать жизни детей и молодежи во всем мире.