Украинский футболист продолжит выступать в футболке с надписью "Россия" на спине

Экс-защитник сборной Украины продлил сотрудничество с москвичами.

Центральный защитник "Динамо" (Москва) Иван Ордец, который недавно отметился голом в дерби, продлил контракт с российской командой.

Об этом сообщает пресс-служба "Бело-синих" на страничке в Instagram.

По информации источника, 29-летний уроженец Донецкой области Ордец продлил контракт с клубом до окончания сезона 2023/24 с возможностью пролонгации еще на год. Добавим, что предыдущий контракт футболиста с клубом действовал до конца сезона 2021/22.

Напомним, Ордец перешел в российский клуб летом 2019 года. С тех пор он сыграл 64 матча за москвичей во всех турнирах, отметившись 5 забитыми голами. В текущей кампании Иван, трансферная стоимость которого оценивается в 3,5 млн евро (данные Transfermarkt), принял участие в 16-и играх, отметившись одним голом.

Отметим, на футболке московского "Динамо" на спине находится надпись "Россия".

Иван Ордец празднует гол

Добавим, что на счету Ордеца 12 матчей за сборную Украины по футболу, в которой он даже отличился голом. После перехода украинца в российский клуб о вызове игрока в национальную команду не может быть и речи. Таким мнением поделился главный тренер сборной Украины Александр Петраков.