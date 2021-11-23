Укр

Украинский футболист продолжит выступать в футболке с надписью "Россия" на спине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Иван Ордец Новость обновлена 23 ноября 2021, 18:12
Иван Ордец

Экс-защитник сборной Украины продлил сотрудничество с москвичами.

Центральный защитник "Динамо" (Москва) Иван Ордец, который недавно отметился голом в дерби, продлил контракт с российской командой.

Об этом сообщает пресс-служба "Бело-синих" на страничке в Instagram.

По информации источника, 29-летний уроженец Донецкой области Ордец продлил контракт с клубом до окончания сезона 2023/24 с возможностью пролонгации еще на год. Добавим, что предыдущий контракт футболиста с клубом действовал до конца сезона 2021/22.

Напомним, Ордец перешел в российский клуб летом 2019 года. С тех пор он сыграл 64 матча за москвичей во всех турнирах, отметившись 5 забитыми голами. В текущей кампании Иван, трансферная стоимость которого оценивается в 3,5 млн евро (данные Transfermarkt), принял участие в 16-и играх, отметившись одним голом.

Отметим, на футболке московского "Динамо" на спине находится надпись "Россия".

Иван Ордец празднует гол
Иван Ордец празднует гол

Добавим, что на счету Ордеца 12 матчей за сборную Украины по футболу, в которой он даже отличился голом. После перехода украинца в российский клуб о вызове игрока в национальную команду не может быть и речи. Таким мнением поделился главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Теги:
#Футбол #Иван Ордец #ФК Динамо Москва
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