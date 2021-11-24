Звездного российского теннисиста обокрали на круглую сумму во время матча

Медведев оставил часы в раздевалке.

Российский теннисист Даниил Медведев обратился в полицию после случая пропажи часов в Турине, сообщает La Stampa.

По данным источника, во время финального матча Итогового турнира в Турине Медведев оставил в раздевалке часы Bovet OttantaSei стоимостью 200 тысяч евро. По возвращении после игры часов в раздевалке не обнаружилось. Полиция уже начала расследование по данному делу.

Сам матч против немца Александра Зверева завершился победой представителя Германии в двух сетах — 6:4, 6:4.

Медведев является одним из лучших теннисистов современности, занимая второе место в рейтинге лучших.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский теннисист Тимур Мухтарулин получил положительный результат тестирования на допинг. В пробе был обнаружен амфетамин, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для употребления спортсменам. В то же время, в амфетамин не входил в список терапевтических исключений у Мухтарулина, то есть, спортсмену придется объясняться, как вещество попало в его организм.